Агент Потаповой прокомментировал её появление в спартаковской футболке в Индиан-Уэллсе

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, высказался о поступке своей подопечной перед матчем третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с американкой Джессикой Пегулой.

Напомним, россиянка появилась на корте в футболке московского «Спартака», чем вызвала неоднозначную реакцию в некоторых зарубежных СМИ и в соцсетях. В частности, польский портал Sport.pl назвал его провокацией, а журналист из этой страны Адам Ромер считает, что это должно быть принято во внимание перед принятием решения о возможном допуске россиян до Уимблдона.

«Настя просто поддерживает московский «Спартак» и болеет за этот клуб, о чём она неоднократно говорила в своих интервью», — сказал Островский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.