Журналист Наварро объяснил, почему назвал поступок Потаповой провокацией

Испанский журналист Карлос Наварро объяснил, почему назвал поступок российской теннисистки Анастасии Потаповой в Индиан-Уэллсе (США) провокацией.
Потапова вышла на матч третьего круга турнира WTA-1000 с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак», что вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.
«Мне кажется, наивно было бы полагать, что Потапова впервые просто решила надеть на матч футболку своей любимой команды… «Просто для фанатов». «Спартак» — важный символ Москвы и всей России, команда, которая тоже пострадала от санкций. Время после новостей с Уимблдона идеально подходит для такого месседжа», — написал Наварро на своей странице в социальной сети.
- 13 марта 2023
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