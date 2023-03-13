Журналист Наварро объяснил, почему назвал поступок Потаповой провокацией

Испанский журналист Карлос Наварро объяснил, почему назвал поступок российской теннисистки Анастасии Потаповой в Индиан-Уэллсе (США) провокацией.

Потапова вышла на матч третьего круга турнира WTA-1000 с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак», что вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.

«Мне кажется, наивно было бы полагать, что Потапова впервые просто решила надеть на матч футболку своей любимой команды… «Просто для фанатов». «Спартак» — важный символ Москвы и всей России, команда, которая тоже пострадала от санкций. Время после новостей с Уимблдона идеально подходит для такого месседжа», — написал Наварро на своей странице в социальной сети.