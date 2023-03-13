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Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 13 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт шестой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание шестого игрового дня

Франсиско Серундоло (Аргентина, 27) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – начало в 21:00 мск.

Хуберт Хуркач (Польша, 9) – Томми Пол (США, 17) – начало в 21:00 мск.

Стэн Вавринка (Швейцария, SR) – Хольгер Руне (Дания, 7) – начало примерно в 22:30 мск.

Тейлор Фритц (США, 4) – Себастьян Баэс (Аргентина, 30) – начало примерно в 1:00 мск

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Энди Маррей (Великобритания) – начало примерно в 4:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – начало примерно в 5:30 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.