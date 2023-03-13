Фото: роскошная Мария Шарапова с женихом танцуют на вечеринке в честь вручения «Оскара»

Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях роскошные семейные снимки с возлюбленной с вечеринки Vanity Fair, которую журнал ежегодно проводит в честь вручения премии «Оскар».

Напомним, Алекс и Мария впервые стали родителями 1 июля 2022 года. У пары родился сын, которого назвали Теодором.

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.