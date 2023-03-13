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Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 13 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт шестой игровой день турнира категории WTA-1000. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание шестого игрового дня

Лейла Фернандес (Канада, 30) – Каролин Гарсия (Франция, 5) – начало в 21:00 мск.

Эмма Радукану (Великобритания) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – начало примерно в 22:30 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Паула Бадоса (Испания, 21) – начало примерно в 22:30 мск.

Онс Жабер (Тунис, 4) – Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – начало примерно в 1:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Бьянка Андрееску (Канада, 32) – начало примерно в 4:00 мск.

Варвара Грачёва (Россия, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 8) – начало примерно в 6:00 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.