«Как же мне нравится здесь». Арина Соболенко опубликовала фото с фанатами из Индиан-Уэллса

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с болельщиками из Индиан-Уэллса (США).
«Как же мне нравится поддержка здесь», — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В Индиан-Уэллсе проходит турнир категории WTA-1000. Ранее Соболенко (2) на отказе соперницы украинки Леси Цуренко (Q) вышла в четвёртый круг соревнований.
За выход в четвертьфинал Соболенко сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой (16). Отметим, что на прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко дошла до четвертьфинала, где уступила именно Крейчиковой со счётом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
- 13 марта 2023
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