Оже-Альяссим разбил ракеткой подбородок по ходу матча в Индиан-Уэллсе. На корт вышел медик
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10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим ненамеренно разбил ракеткой подбородок по ходу матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где встречается с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (27).
Это произошло при счёте 2:0 в пользу Оже-Альяссима, 30:0 в третьем гейме в пользу Серундоло. У Феликса пошла кровь, он взял медицинский тайм-аут, во время которого врач заклеил рану.
Примечательно, что после перерыва Серундоло удалось реализовать брейк-пойнт и сравнять счёт в первом сете (2:2).
Победитель матча Феликс Оже-Альяссим — Франсиско Серундоло сыграет либо с американцем Томми Полом (17), либо с поляком Хубертом Хуркачем (9). Хуркач уже взял первый сет у Пола со счётом 6:4.
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