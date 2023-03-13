В WTA отреагировали на резонансное высказывание украинки Цуренко о позиции по россиянам

Женская ассоциация тенниса (WTA) отреагировала на высказывание украинской теннисистки Леси Цуренко, которая заявила, что снялась с матча на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за шока, который у неё вызвал разговор с главой WTA Стивом Саймоном.
«Я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он военные действия не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдёт именно так, как происходит сейчас в теннисе», — заявила Цуренко.
«Прежде всего, мы уважаем эмоции Леси и всех наших украинских спортсменов, с которыми они продолжают справляться в этот невероятно тяжёлый период. События на Украине продолжают влиять как на мир, так и на тур в целом и его участников в частности. WTA последовательно выражает Украине поддержку.
При этом мы сохраняем основополагающий принцип WTA, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных теннисных турнирах без какой-либо дискриминации, а также не можем позволить подвергать наказаниям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — приводит слова представителей WTA The Tennis Podcast.
- 13 марта 2023
-
22:13
-
21:46
-
20:56
-
20:47
-
19:59
-
19:29
-
19:00
-
18:36
-
18:17
-
18:00
-
17:36
-
16:57
-
16:43
-
16:30
-
16:22
-
16:12
-
15:43
-
15:01
-
14:12
-
13:55
-
13:41
-
13:24
-
13:16
-
13:05
-
12:24
-
12:19
-
12:00
-
11:46
-
11:41
-
11:27
-
11:00
-
10:55
-
10:17
-
10:14
-
09:52