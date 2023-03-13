В WTA отреагировали на резонансное высказывание украинки Цуренко о позиции по россиянам

Женская ассоциация тенниса (WTA) отреагировала на высказывание украинской теннисистки Леси Цуренко, которая заявила, что снялась с матча на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за шока, который у неё вызвал разговор с главой WTA Стивом Саймоном.

«Я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он военные действия не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. Кроме того, он высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдёт именно так, как происходит сейчас в теннисе», — заявила Цуренко.

«Прежде всего, мы уважаем эмоции Леси и всех наших украинских спортсменов, с которыми они продолжают справляться в этот невероятно тяжёлый период. События на Украине продолжают влиять как на мир, так и на тур в целом и его участников в частности. WTA последовательно выражает Украине поддержку.

При этом мы сохраняем основополагающий принцип WTA, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных теннисных турнирах без какой-либо дискриминации, а также не можем позволить подвергать наказаниям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — приводит слова представителей WTA The Tennis Podcast.