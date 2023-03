Даниил Медведев — о крылатой фразе в адрес Циципаса: я не хотел, мне немного стыдно

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в эфире The Tennis Podcast рассказал, какие крылатые фразы чаще всего вспоминают его фанаты при встрече с ним.

Даниил Медведев: Люди не так часто со мной общаются. Но самая популярная фраза, с которой почти каждый второй чаще всего обращается ко мне на улице, особенно в Штатах, это: «This is gonna be on Tennis TV, bro».

Ведущая: Вчера мы встретили фаната с футболкой, которую он сделал сам. Там было написано «Shut your fuck up».

Даниил Медведев: А-а-а. Я помню, как сказал это однажды. Я не хотел, так что мне немного стыдно. Я много чего говорил за мою карьеру…

Напомним, фразу «Shut your ### up» (тебе бы лучше заткнуться) Медведев произнёс ещё в 2018 году на турнире в Майами, она была адресована греку Стефаносу Циципасу.