Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — о крылатой фразе в адрес Циципаса: я не хотел, мне немного стыдно

Даниил Медведев — о крылатой фразе в адрес Циципаса: я не хотел, мне немного стыдно
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в эфире The Tennis Podcast рассказал, какие крылатые фразы чаще всего вспоминают его фанаты при встрече с ним.

Даниил Медведев: Люди не так часто со мной общаются. Но самая популярная фраза, с которой почти каждый второй чаще всего обращается ко мне на улице, особенно в Штатах, это: «This is gonna be on Tennis TV, bro».
Ведущая: Вчера мы встретили фаната с футболкой, которую он сделал сам. Там было написано «Shut your fuck up».
Даниил Медведев: А-а-а. Я помню, как сказал это однажды. Я не хотел, так что мне немного стыдно. Я много чего говорил за мою карьеру…

Напомним, фразу «Shut your ### up» (тебе бы лучше заткнуться) Медведев произнёс ещё в 2018 году на турнире в Майами, она была адресована греку Стефаносу Циципасу.

«Ключевыми станут розыгрыши из 20 ударов». Медведев думает о матче с неудобным соперником «Ключевыми станут розыгрыши из 20 ударов». Медведев думает о матче с неудобным соперником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023