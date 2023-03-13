Феликс Оже-Альяссим пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сразится с Полом

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта.
В матче третьего круга Оже-Альяссим (8) со счётом 7:5, 6:4 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (27). Их встреча продлилась 2 часа 6 минут. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Серундоло два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
За место в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Оже-Альяссим сразится с американцем Томми Полом (17).
Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Их действующим победителем является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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