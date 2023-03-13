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Феликс Оже-Альяссим пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сразится с Полом

Феликс Оже-Альяссим пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сразится с Полом
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10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта.

В матче третьего круга Оже-Альяссим (8) со счётом 7:5, 6:4 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (27). Их встреча продлилась 2 часа 6 минут. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Серундоло два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За место в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Оже-Альяссим сразится с американцем Томми Полом (17).

Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Их действующим победителем является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 21:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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