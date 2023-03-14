Чесноков оценил шансы Даниила Медведева в матче со Зверевым в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Сейчас Зверев не тот, каким он был до травмы. Я считаю, что Медведев должен его достаточно комфортно обыграть. С той игрой, которую Зверев показал в предыдущем матче с Эмилем Руусувуори, он совершенно точно не победит Даниила. На 100%. Он должен был и в той встрече проигрывать финну. Александр ещё не нашёл ту фантастическую форму, в которой находился в матче с Надалем на прошлогоднем «Ролан Гаррос», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.