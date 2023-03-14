«С королевой». Мария Шарапова опубликовала фото со звездой сериала «Белый лотос»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях совместное фото с американской актрисой Дженнифер Кулидж, которую встретила на вечеринке Vanity Fair в честь вручения премии «Оскар». Также на одном из фото запечатлён жених Марии Алекс Гилкс.
«Пересматриваю «Белый лотос» сегодня вечером, с момента последней встречи с королевой Дженнифер Кулидж», — подписала фото Шарапова.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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