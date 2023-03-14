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Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Касаткиной или Грачёвой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету испанки два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победителем пары Дарья Касаткина (Россия) – Варвара Грачёва (Россия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.

Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.