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Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Касаткиной или Грачёвой

Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Касаткиной или Грачёвой
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету испанки два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победителем пары Дарья Касаткина (Россия) – Варвара Грачёва (Россия).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.

Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
13 марта 2023, понедельник. 23:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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