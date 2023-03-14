Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Касаткиной или Грачёвой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:3, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету испанки два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Рыбакина сыграет с победителем пары Дарья Касаткина (Россия) – Варвара Грачёва (Россия).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн.
Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
- 14 марта 2023
-
01:18
-
01:00
-
00:42
-
00:28
- 13 марта 2023
-
23:25
-
23:06
-
22:13
-
21:46
-
20:56
-
20:47
-
19:59
-
19:29
-
19:00
-
18:36
-
18:17
-
18:00
-
17:36
-
16:57
-
16:43
-
16:30
-
16:22
-
16:12
-
15:43
-
15:01
-
14:12
-
13:55
-
13:41
-
13:24
-
13:16
-
13:05
-
12:24
-
12:19
-
12:00
-
11:46
-
11:41