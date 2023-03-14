Вавринка обыграл Руне и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, занимающий 100-е место в рейтинге ATP, вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге турнира он обыграл представителя Дании, восьмую ракетку мира Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 40 минут. За это время Вавринка выполнил 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Руне шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Вавринка сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Адриан Маннарино (Франция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.