Радукану обыграла Хаддад-Майю и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) обыграла 13-ю ракетку мира, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю в матче первого круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Радукану обыграла соперницу со счётом 6:1, 2:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Радукану два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Хаддад-Майя четырежды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных.

В четвёртом круге Радукану сыграет с победительницей пары Ига Свёнтек — Бьянка Андрееску.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.