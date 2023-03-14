Вавринка повторил достижение Федерера и Карловича на турнирах ATP 1000

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал третьим игроком в возрасте 37 лет и старше, который за последнее десятилетие прошёл несколько раундов и вышел в 1/8 финала на уровне ATP 1000.
Он присоединился к швейцарцу Роджеру Федереру и хорвату Иво Карловичу по этому показателю.
Напомним, Вавринка, занимающий 100-е место в рейтинге ATP, вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представителя Дании, восьмую ракетку мира Хольгера Руне.
Напомним, ранее на турнире в Индиан-Уэллсе Вавринка обыграл австралийца Александара Вукича и серба Миомира Кецмановича.
В следующем круге Вавринка сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Адриан Маннарино (Франция).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.
- 14 марта 2023
-
02:49
-
02:33
-
02:13
-
01:18
-
01:00
-
00:42
-
00:28
- 13 марта 2023
-
23:25
-
23:06
-
22:13
-
21:46
-
20:56
-
20:47
-
19:59
-
19:29
-
19:00
-
18:36
-
18:17
-
18:00
-
17:36
-
16:57
-
16:43
-
16:30
-
16:22
-
16:12
-
15:43
-
15:01
-
14:12
-
13:55
-
13:41
-
13:24
-
13:16
-
13:05
-
12:24
-
12:19