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Вавринка повторил достижение Федерера и Карловича на турнирах ATP 1000

Вавринка повторил достижение Федерера и Карловича на турнирах ATP 1000
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал третьим игроком в возрасте 37 лет и старше, который за последнее десятилетие прошёл несколько раундов и вышел в 1/8 финала на уровне ATP 1000.

Он присоединился к швейцарцу Роджеру Федереру и хорвату Иво Карловичу по этому показателю.

Напомним, Вавринка, занимающий 100-е место в рейтинге ATP, вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представителя Дании, восьмую ракетку мира Хольгера Руне.

Напомним, ранее на турнире в Индиан-Уэллсе Вавринка обыграл австралийца Александара Вукича и серба Миомира Кецмановича.

В следующем круге Вавринка сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Адриан Маннарино (Франция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.

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