Жабер неожиданно проиграла 105-й ракетке мира и вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе

105-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла четвёртую ракетку мира представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (7:5): 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Жабер сделала две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре из четырёх брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Вондроушова сыграет с соотечественницей Каролиной Муховой, которая в своём матче третьего круга обыграла итальянку Мартину Тревизан.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.