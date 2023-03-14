Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жабер неожиданно проиграла 105-й ракетке мира и вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе

Жабер неожиданно проиграла 105-й ракетке мира и вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

105-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она обыграла четвёртую ракетку мира представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (7:5): 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Жабер сделала две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре из четырёх брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Вондроушова сыграет с соотечественницей Каролиной Муховой, которая в своём матче третьего круга обыграла итальянку Мартину Тревизан.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
14 марта 2023, вторник. 02:30 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023