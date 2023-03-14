Энди Маррей уступил Джеку Дрэйперу и покинул Индиан-Уэллс
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56-я ракетка мира британский теннисист Джейк Дрэйпер пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта. В матче 3-го круга он обыграл своего соотечественника, 55-ю ракету мира Энди Маррея мо счётом 7:6(8:6), 6:2.
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