Энди Маррей уступил Джеку Дрэйперу и покинул Индиан-Уэллс

56-я ракетка мира британский теннисист Джейк Дрэйпер пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта. В матче 3-го круга он обыграл своего соотечественника, 55-ю ракету мира Энди Маррея мо счётом 7:6(8:6), 6:2.