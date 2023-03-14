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Алькарас вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв Грикспора в двух сетах

Алькарас вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв Грикспора в двух сетах
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) обыграл голландского теннисиста Таллона Грикспора в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Алькарас одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. На счету 19-летнего испанского спортсмена нет эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Грикспор один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки.

В следующем круге Алькарасу будет противостоять теннисист из Великобритании Джек Дрэйпер. Он обыграл в третьем круге соотечественника Энди Маррея со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
14 марта 2023, вторник. 06:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		3  
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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