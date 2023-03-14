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Фритц обыграл Баэса, продолжив защиту титула на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Фритц обыграл Баэса, продолжив защиту титула на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Американский теннисист Тейлор Фритц (пятая ракетка мира) вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга Фритц одержал победу над арегнтинцем Себастьяном Баэсом (35-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Фритц четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Баэса ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

На стадии 1/8 финала калифорнийского «Мастерса» Тейлор Фритц встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (84).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Первая ракетка США Тейлор Фритц является его действующим чемпионом.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
14 марта 2023, вторник. 01:35 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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