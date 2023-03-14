Фритц обыграл Баэса, продолжив защиту титула на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Тейлор Фритц (пятая ракетка мира) вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга Фритц одержал победу над арегнтинцем Себастьяном Баэсом (35-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Фритц четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Баэса ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

На стадии 1/8 финала калифорнийского «Мастерса» Тейлор Фритц встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (84).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Первая ракетка США Тейлор Фритц является его действующим чемпионом.