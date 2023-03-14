Карлос Алькарас одержал 100-ю победу в карьере

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал сотую победу в карьере на уровне Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), обыграв голландца Таллона Грикспура в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (7:6 (7:4), 6:3).

19‑летний испанский теннисист стал вторым по скорости достижения 100 побед на профессиональном уровне, на это ему потребовалось 132 матча. Среди игроков, по ходу карьеры добравшихся до первой строчки рейтинга, меньше матчей понадобилось только Джону Макинрою (131). Третье место в данном рейтинге занимает Андре Агасси (135), далее следуют Рафаэль Надаль (137), Матс Виландер и Джимми Коннорс (оба — по 138).

Кроме того, Алькарас стал третьим игроком, родившимся в 2000-х и выигравшим 100 матчей, — после канадца Феликса Оже и итальянца Янника Синнера.

«Столько всего произошло после первой победы в Туре. Горжусь, что одержал 100 побед в 132 матчах. Я видел, что стал вторым в истории, кому понадобилось меньше всего матчей, чтобы одержать 100 побед. Конечно, я очень собой горжусь», — сказал Алькарас на пресс-конференции.