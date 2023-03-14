Россиянин Ярослав Дёмин вошёл в топ-10 мирового теннисного рейтинга ITF среди юниоров

17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин вошёл в топ-10 мирового теннисного рейтинга ITF среди юниоров, выиграв титул одного из самых престижных юниорских турниров J500 Criciuma.
В финальном матче соревнований россиянин обыграл бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6-2, 6-2. Победа позволила Ярославу подняться на 12 строчек юниорского рейтинга ITF, где он теперь занимает 7-е место.
Стоит отметить что финальный матч стал противостоянием бывших чемпионов юниорского Кубка Дэвиса: Дёмин помог России одержать победу в 2021 году, а Фонсека привёл сборную Бразилии к триумфу в 2022-м.
«Это нереально. Просто невероятно выиграть этот турнир. Для меня это значит буквально всё. Мне нравится быть здесь, в Бразилии, поэтому я здесь уже второй год. Я надеюсь, что дальше будет больше титулов. Я сделаю всё что в моих силах, буду продолжать работать, сыграю на Roland Garros, возможно, на турнирах раньше, а затем планирую начать играть в профессионалах», — приводит слова Дёмина пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
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