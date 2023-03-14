Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей шестого игрового дня

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Завершился шестой игровой день турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Шестой игровой день. Результаты

Лейла Фернандес (Канада, 30) – Каролин Гарсия (Франция, 5) – 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Эмма Радукану (Великобритания) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 6:1, 2:6, 6:4.

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Паула Бадоса (Испания, 21) – 6:3, 7:5.

Онс Жабер (Тунис, 4) – Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – 6:7 (5:7), 4:6.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Бьянка Андрееску (Канада, 32) – 6:3, 7:6 (7:1).

Варвара Грачёва (Россия, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 8) – 6:4, 6:4.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.