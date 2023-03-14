Рыбакина: корты в Индиан-Уэллсе очень медленные, но я стараюсь адаптироваться.

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над испанкой Паулой Бадосой и высказалась об условиях на турнире в Индиан-Уэллсе. В завершившейся игре третьего круга Рыбакина победила со счётом 6:3, 7:5.
«Сегодня был тяжёлый матч, и я рада, что в итоге смогла победить в двух сетах. В начале второго Паула повела с брейком, так что было непросто. Знаю, что у нас обеих отличная подача, но я концентрировалась на своей. Когда она сделала брейк, я начала играть очко за очком. У меня был брейк в первом сете, поэтому я знала, что всё очень быстро может поменяться. В тяжёлые моменты я стараюсь немного менять подачу. Это сложно, потому что тебя одолевают собственные мысли, эмоции. Нелегко справляться с собой в важные моменты, но сегодня у меня получилось.
Я бы сказала, что условия для меня непростые, потому что корты здесь очень медленные. С Кенин мы играли поздно вечером, и было очень ветрено. Сегодня мяч летал лучше. Да, условия непростые, но я стараюсь адаптироваться. Пока получается (улыбается)», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
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