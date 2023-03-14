Кто выиграет в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — Медведев или Зверев?

В матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) российский теннисист Даниил Медведев встретится с олимпийским чемпионом 2020 года представителем Германии Александром Зверевым (14-я ракетка мира).

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В матче третьего круга Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (6:2, 3:6, 6:1). Зверев на предыдущей стадии турнира одержал победу в матче с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (7:5, 1:6, 7:5).

По личным встречам у Медведева и Зверева паритет — 6-6. Стоит также отметить, что выход в четвёртый круг — это повторение лучшего результата Даниила в Индиан-Уэллсе. Дальше этой стадии на данному турнире он никогда не проходил.