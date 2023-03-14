В матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) российский теннисист Даниил Медведев встретится с олимпийским чемпионом 2020 года представителем Германии Александром Зверевым (14-я ракетка мира).
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе: «Кто выиграет в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — Медведев или Зверев?»
В матче третьего круга Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (6:2, 3:6, 6:1). Зверев на предыдущей стадии турнира одержал победу в матче с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (7:5, 1:6, 7:5).
По личным встречам у Медведева и Зверева паритет — 6-6. Стоит также отметить, что выход в четвёртый круг — это повторение лучшего результата Даниила в Индиан-Уэллсе. Дальше этой стадии на данному турнире он никогда не проходил.
- 14 марта 2023
-
15:39
-
15:29
-
15:05
-
14:50
-
14:50
-
12:47
-
12:00
-
11:49
-
11:20
-
11:00
-
10:32
-
09:44
-
08:44
-
08:33
-
06:31
-
06:27
-
04:03
-
02:49
-
02:33
-
02:13
-
01:18
-
01:00
-
00:42
-
00:28
- 13 марта 2023
-
23:25
-
23:06
-
22:13
-
21:46
-
20:56
-
20:47
-
19:59
-
19:29
-
19:00
-
18:36
-
18:17