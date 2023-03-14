Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Паулой Бадосой на турнире в Индиан-Уэллсе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в матче третьего круга представительницу Испании Паулу Бадосу.

Игра завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету испанки два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В 1/8 финала Рыбакина сыграет с российской теннисисткой Варварой Грачёвой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.