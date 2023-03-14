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Видеообзор победы Эммы Радукану над Хаддад-Майей на турнире в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче третьего круга 13-ю ракетку мира, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Встреча завершилась победой Радукану со счётом 6:1, 2:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Радукану два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Хаддад-Майя четырежды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В четвёртом круге Радукану сыграет с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой является Ига Свёнтек.