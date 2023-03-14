Руне: в этом году я часто не показывал свой лучший уровень, но сегодня сыграл хуже некуда

Восьмая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне высказался после поражения от представителя Швейцарии Стэна Вавринки (100-е место в рейтинге ATP) в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась поражением датчанина со счётом 2:6, 7:6(5), 5:7.
«В этом году я часто не показывал свой лучший уровень, а сегодня, мне кажется, сыграл хуже некуда. Тем не менее я всё равно старался бороться, но тяжело, когда ты не чувствуешь свои удары, своё тело и голову. Я знаю, что смогу вернуться, у меня всегда это получается», – написал Руне на своей странице в социальной сети.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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