Видеообзор победы Иги Свёнтек над Бьянкой Андрееску на турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче третьего круга 36-ю ракетку мира, представительницу Канады Бьянку Андрееску со счётом 6:3, 7:6 (7:1).
Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Свёнтек выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Андрееску один эйс, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В следующем круге Свёнтек сыграет с Эммой Радукану из Великобритании.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
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