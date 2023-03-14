Видеообзор сотой победы в карьере Карлоса Алькараса в матче третьего круга Индиан-Уэллса

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв в матче третьего круга голландского теннисиста Таллона Грикспора (36-й в рейтинге ATP).
Алькарас одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. На счету 19-летнего испанского спортсмена нет эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Грикспор один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, а также упустил оба заработанных брейк-пойнта.
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В следующем круге Алькарасу будет противостоять теннисист из Великобритании Джек Дрэйпер.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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