Видеообзор сотой победы в карьере Карлоса Алькараса в матче третьего круга Индиан-Уэллса

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв в матче третьего круга голландского теннисиста Таллона Грикспора (36-й в рейтинге ATP).

Алькарас одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. На счету 19-летнего испанского спортсмена нет эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Грикспор один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, а также упустил оба заработанных брейк-пойнта.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В следующем круге Алькарасу будет противостоять теннисист из Великобритании Джек Дрэйпер.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.