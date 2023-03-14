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Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня

Сегодня, 13 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт седьмой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание седьмого игрового дня

Даниил Медведев (Россия, 5) – Александр Зверев (Германия, 12) – начало в 21:00 мск.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) – Кристьян Гарин (Чили, Q) – начало в 21:00 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – начало примерно в 22:30 мск.

Тейлор Фритц (США, ) – Мартон Фучович (Венгрия) – начало примерно в 22:30 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – начало примерно в 4:00 мск.

Янник Синнер (Италия, 11) – Стэн Вавринка (Швейцария, SR) – начало примерно в 4:30 мск.

Томми Пол (США, 17) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – начало в 5:30 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.