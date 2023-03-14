Хуркач едва не попал мячом в болгёрл в матче с Полом

11-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач уступил американцу Томми Полу в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:4, 2:6, 4:6).

В третьем сете матча, в одном из эпизодов, Хуркач едва не попал мячом в болгёрл. В последний момент она успела увернуться от мяча.

Сразу после эпизода поляк принёс девушке извинения.

Хуберт Хуркач — победитель десяти турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде), полуфиналист Уимблдонского турнира 2021 года. Впервые польский теннисист попал в основной раунд турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» – 2018, где в первом круге победил американца Тенниса Сандгрена, но уступил хорвату Марину Чиличу.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000.