Хуркач едва не попал мячом в болгёрл в матче с Полом
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11-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач уступил американцу Томми Полу в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:4, 2:6, 4:6).
В третьем сете матча, в одном из эпизодов, Хуркач едва не попал мячом в болгёрл. В последний момент она успела увернуться от мяча.
Сразу после эпизода поляк принёс девушке извинения.
Хуберт Хуркач — победитель десяти турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде), полуфиналист Уимблдонского турнира 2021 года. Впервые польский теннисист попал в основной раунд турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» – 2018, где в первом круге победил американца Тенниса Сандгрена, но уступил хорвату Марину Чиличу.
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000.
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