Брат Зверева — об Александре: он может стать ещё лучше, у него есть потенциал

Победитель пяти турниров ATP Михаил Зверев, входящий в команду своего брата — немецкого теннисиста Александра Зверева — уверен, что последний скоро вернётся на элитный уровень.
«Саша скоро вернётся (на топ-уровень. — Прим. «Чемпионата»). Он уже может его демонстрировать. Сейчас ему нужно поработать над тем, чтобы он мог делать это стабильнее. А в фитнесе он может стать ещё сильнее. Трудно сказать, сколько ему ещё не хватает, но я вижу, что он может стать ещё лучше, у него есть потенциал», — сказал Михаил Зверев в интервью Eurosport.
Напомним, в этом сезоне немецкий теннисист выпал из первой десятки рейтинга, имея показатель побед и поражений 8-7.
Сегодня, 14 марта, Александр Зверев сыграет в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с россиянином Даниилом Медведевым.
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