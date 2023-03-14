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Брат Зверева — об Александре: он может стать ещё лучше, у него есть потенциал

Брат Зверева — об Александре: он может стать ещё лучше, у него есть потенциал
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Победитель пяти турниров ATP Михаил Зверев, входящий в команду своего брата — немецкого теннисиста Александра Зверева — уверен, что последний скоро вернётся на элитный уровень.

«Саша скоро вернётся (на топ-уровень. — Прим. «Чемпионата»). Он уже может его демонстрировать. Сейчас ему нужно поработать над тем, чтобы он мог делать это стабильнее. А в фитнесе он может стать ещё сильнее. Трудно сказать, сколько ему ещё не хватает, но я вижу, что он может стать ещё лучше, у него есть потенциал», — сказал Михаил Зверев в интервью Eurosport.

Напомним, в этом сезоне немецкий теннисист выпал из первой десятки рейтинга, имея показатель побед и поражений 8-7.

Сегодня, 14 марта, Александр Зверев сыграет в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с россиянином Даниилом Медведевым.

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