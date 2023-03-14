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Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня

Сегодня, 14 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт седьмой игровой день турнира категории WTA-1000. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание седьмого игрового дня

Мария Саккари (Греция, 7) – Каролина Плишкова (Чехия, 17) – начало в 21:00 мск

Кори Гауфф (США, 6) – Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – начало в 21:00 мск

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Барбора Крейчикова (Чехия, 16) – начало примерно в 22:30 мск

Петра Квитова (Чехия, 15) – Джессика Пегула (США, 3) – начало примерно в 1:00 мск

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Варвара Грачёва (Россия, Q) – начало примерно в 3:00 мск

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Эмма Радукану (Великобритания) – начало примерно в 6:00 мск.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.