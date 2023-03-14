Фритц — о «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе: мне каждый час напоминают, что я защищаю титул

Американский теннисист Тейлор Фритц (пятая ракетка мира) высказался о защите титула на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
«Чувствую ли я, что защищаю титул здесь? Да, мне каждый час напоминают, что я защищаю титул (улыбается). Трудно это забыть, но я пытаюсь воспринимать это таким, какое оно есть. Начинаю с нуля, гонка есть гонка. Я просто пытаюсь добиться хороших результатов, чтобы занять лучшую позицию и закончить год на самом высоком месте.
Я пытаюсь относиться к этому турниру так, как и к любому другому. Довольно сложно не помнить, что я защищаю титул, так как мне постоянно об этом напоминают», — сказал Тейлор Фритц на пресс-конференции.
В финале прошлого розыгрыша Фритц обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:6 (7:5). В этом году американец успел добраться до четвёртого круга.
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