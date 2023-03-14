Андрей Рублёв — Кэмерон Норри: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 14 марта, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится на корте «Стэдиум 3» «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Кэмероном Норри.

Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 2-1. Он выиграл в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в 2020 году (6:2, 6:1) и в 1/8 финала прошлогоднего US Open (6:4, 6:4, 6:4), а Норри победил в полуфинале Сан-Диего-2021 (3:6, 6:3, 6:4).

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000.