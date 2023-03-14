Андрей Рублёв — Кэмерон Норри: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Сегодня, 14 марта, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится на корте «Стэдиум 3» «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 22:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Кэмероном Норри.
Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 2-1. Он выиграл в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в 2020 году (6:2, 6:1) и в 1/8 финала прошлогоднего US Open (6:4, 6:4, 6:4), а Норри победил в полуфинале Сан-Диего-2021 (3:6, 6:3, 6:4).
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
20:05
-
19:30
-
19:00
-
18:21
-
18:07
-
18:00
-
17:50
-
16:56
-
16:34
-
16:14
-
16:02
-
15:39
-
15:29
-
15:05
-
14:50
-
14:50
-
12:47
-
12:00
-
11:49
-
11:20
-
11:00
-
10:32
-
09:44
-
08:44
-
08:33
-
06:31
-
06:27
-
04:03
-
02:49
-
02:33
-
02:13
-
01:18
-
01:00
-
00:42
-
00:28
Партнерский контент