Тарпищев считает, что Медведев должен быть готов лучше соперника в матче со Зверевым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поединке между Даниилом Медведевым (шестая ракетка мира) и Александром Зверевым (14-я ракетка мира) в рамках четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
«Можно предположить, что будет много игры с задней линии, многое зависит от того, кто как восстановился после предыдущих встреч турнира. Там, видимо, жарко, вопрос восстановления выходит на первый план в подобных матчах. По логике, Даня должен быть чуть лучше готов, чем Зверев», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Игра состоится на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.
- 14 марта 2023
-
21:38
-
21:31
-
21:09
-
20:40
-
20:05
-
19:30
-
19:00
-
18:21
-
18:07
-
18:00
-
17:50
-
16:56
-
16:34
-
16:14
-
16:02
-
15:39
-
15:29
-
15:05
-
14:50
-
14:50
-
12:47
-
12:00
-
11:49
-
11:20
-
11:00
-
10:32
-
09:44
-
08:44
-
08:33
-
06:31
-
06:27
-
04:03
-
02:49
-
02:33
-
02:13