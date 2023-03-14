Тарпищев считает, что Медведев должен быть готов лучше соперника в матче со Зверевым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поединке между Даниилом Медведевым (шестая ракетка мира) и Александром Зверевым (14-я ракетка мира) в рамках четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Можно предположить, что будет много игры с задней линии, многое зависит от того, кто как восстановился после предыдущих встреч турнира. Там, видимо, жарко, вопрос восстановления выходит на первый план в подобных матчах. По логике, Даня должен быть чуть лучше готов, чем Зверев», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Игра состоится на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.