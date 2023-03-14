«Отвратительное враньё». Чесноков — о причинах отказа украинки Цуренко играть с Соболенко

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на высказывание украинской теннисистки Леси Цуренко, которая заявила, что снялась с матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за шока, который у неё вызвал разговор с главой WTA Стивом Саймоном.

«В WTA-туре я работал с Еленой Весниной, а потому, зная Цуренко, могу утверждать: нельзя верить ни одному её слову. Всё сказанное ею — грязное, отвратительное враньё. Такое поведение проявляется во всём. А наезд на Стива Саймона — некрасивый поступок. Фактически она отказалась играть с Ариной Соболенко без уважительной причины: якобы у неё спёрло дыхание из-за возможного допуска россиян и белорусов. Цуренко обвинила в своей болезни кристально чистого человека. Имела место попытка отвратительного пиара, и все верят в эту грязь. Считаю, Лесю следует серьёзно наказать: лишить всех очков и призовых за выступление в Индиан-Уэллсе и дисквалифицировать на два месяца», — приводит слова Чеснокова RT.