Карлос Алькарас высказался о сопернике по четвёртому кругу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас высказался о британском теннисисте Джеке Дрэйпере, с которым он сыграет в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я знаю, что он действительно неплохой игрок. Он играет хорошо. Он побеждал таких больших соперников, как Даниэль Эванс и Энди Маррей. Я знаю, что мне придётся играть изо всех сил, выкладываться на корте на все 100%… Это будет действительно тяжёлый матч, и я собираюсь наслаждаться им», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

В предыдущем круге Карлос Алькарас обыграл голландца Таллона Грикспора в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (7:6 (7:4), 6:3), тем самым одержав сотую победу в карьере на уровне Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР).