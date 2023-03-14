Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чёртов позор». Медведев вновь пожаловался арбитру на медленный корт в матче со Зверевым

«Чёртов позор». Медведев вновь пожаловался арбитру на медленный корт в матче со Зверевым
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вновь выразил недовольство медленным хардовым покрытием кортов в Индиан-Уэллсе.

После проигранного первого сета (6:7(5:7)) матча четвёртого круга немцу Александру Звереву россиянин, сев на свою скамейку, в обращении к арбитру Лихтенштайну заявил, что нужно запретить играть на подобных кортах.

«Это позор — играть на этом корте. Нужно запретить здесь играть. Чёртов позор для спорта этот несчастный корт. И его называют хардом. Какой позор называть это хардом. Я пойду в туалет, но мне всё равно, можешь наказать меня за задержку игры, но я буду таким же медленным, как этот корт. Если нам позволяют играть на таком корте, я имею право позволить себе делать что хочу», — сказал Медведев.

Новость по теме
Тарпищев считает, что Медведев должен быть готов лучше соперника в матче со Зверевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023