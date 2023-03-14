«Чёртов позор». Медведев вновь пожаловался арбитру на медленный корт в матче со Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев вновь выразил недовольство медленным хардовым покрытием кортов в Индиан-Уэллсе.

После проигранного первого сета (6:7(5:7)) матча четвёртого круга немцу Александру Звереву россиянин, сев на свою скамейку, в обращении к арбитру Лихтенштайну заявил, что нужно запретить играть на подобных кортах.

«Это позор — играть на этом корте. Нужно запретить здесь играть. Чёртов позор для спорта этот несчастный корт. И его называют хардом. Какой позор называть это хардом. Я пойду в туалет, но мне всё равно, можешь наказать меня за задержку игры, но я буду таким же медленным, как этот корт. Если нам позволяют играть на таком корте, я имею право позволить себе делать что хочу», — сказал Медведев.