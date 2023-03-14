Александр Зверев во время туалетного перерыва Медведева получил советы от своего отца

В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) проходит матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Германии Александром Зверевым.
На данный момент завершён первый сет, который со счётом 7:6 (7:5) выиграл немецкий теннисист. Во время первого сета Даниил Медведев запросил туалетный перерыв. Во время того, как российский теннисист отправился в раздевалку, Александр Зверев отправился к своему боксу, где получил совет по игре от своего отца. На трансляции было слышно, что Александр Зверев-старший похвалил сына и на русском языке посоветовал ему больше разводить соперника по углам и чаще входить в корт.
«Чемпионат» проведит текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.
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