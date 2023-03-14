Давидович-Фокина вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса, где может сыграть с Медведевым

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (28-я ракетка мира) обыграл чилийца Кристьяна Гарина (97-я ракетка мира) и вышел в четвёртьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Алехандро Давидович-Фокина выиграл со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Давидович-Фокина выполнил пять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. Гарин сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале Алехандро Давидович-Фокина встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Италия). Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.