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Давидович-Фокина вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса, где может сыграть с Медведевым

Давидович-Фокина вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса, где может сыграть с Медведевым
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (28-я ракетка мира) обыграл чилийца Кристьяна Гарина (97-я ракетка мира) и вышел в четвёртьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Алехандро Давидович-Фокина выиграл со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Давидович-Фокина выполнил пять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. Гарин сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале Алехандро Давидович-Фокина встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Италия). Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2023, вторник. 21:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Кристьян Гарин
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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