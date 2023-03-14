Кори Гауфф с трудом обыграла 103-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллса

Американская теннисистка Кори Гауфф (шестая ракетка мира) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В чётвертом круге она обыграла шведку Ребекку Петерсон (103-я ракетка мира) со счётом 6:3, 1:6, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Петерсон одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей встречи Барбора Крейчикова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
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