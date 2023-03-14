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Медведев взял второй сет у Зверева, несмотря на травму голеностопа

Медведев взял второй сет у Зверева, несмотря на травму голеностопа
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В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) проходит матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Германии Александром Зверевым.

По итогам двух партий счёт по сетам равный. В обоих для определения победителя понадобился тай-брейк. Первый сет остался за Зверевым (7:6 (7:5)). Во втором победа досталась Медведеву (7:6 (7:5)).

Напомним, во втором сете, при счёте 3:2 в пользу Медведева, россиянин подвернул голеностоп и упал на корт. Даниилу пришлось взять медицинский тайм-аут. После оказанной ему помощи российский теннисист смог продолжить встречу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил МедведевАлександр Зверев.

Счёт личных встреч равный — 6-6. Зверев вёл 4-0 и 5-1, Медведев впервые победил его в финале «Мастерса» в Шанхае в 2019-м (на данный момент это был последний раз, когда там состоялся «Мастерс»), а во второй раз — в финале парижского «Мастерса» в 2020-м. С того момента уже Даниил выиграл пять матчей подряд, в том числе в группе Итогового чемпионата ATP — 2021, на котором защищал титул, но в финале того же турнира Александр взял реванш — 6:4, 6:4. С тех пор их пути не пересекались.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2023, вторник. 21:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 7
7 7 		6 5 5
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Рублёв в сете от поражения в Индиан-Уэллсе! А Медведев победил Зверева за 3 часа. LIVE! Рублёв в сете от поражения в Индиан-Уэллсе! А Медведев победил Зверева за 3 часа. LIVE!
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