Мария Саккари обыграла Каролину Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Греческая теннисистка Мария Саккари (седьмая ракетка мира) переиграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову (17-я ракетка мира) и пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Саккари одержала победу со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. За это время Саккари выполнила четыре эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 29. Плишкова выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале Саккари встретится с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) — Джессика Пегула (США).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.