Видео: невероятный удар Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым

В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) проходит матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Германии Александром Зверевым.

По итогам двух партий счёт по сетам равный. В обоих для определения победителя понадобился тай-брейк. Первый сет остался за Зверевым (7:6(7:5)). Во втором победа досталась Медведеву (7:6(7:5)). Во втором сете Медведев эффектно достал удар Зверева.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев.

Напомним, во втором сете, при счёте 3:2 в пользу Медведева, россиянин подвернул голеностоп и упал на корт. Даниилу пришлось взять медицинский тайм-аут. После оказанной ему помощи российский теннисист смог продолжить встречу.