Медведев сломил сопротивление Зверева и вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в упорной борьбе нанёс поражение немцу Александру Звереву (14-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).
Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут.
Медведев выполнил 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 17.
Отметим, что россиянин смог добиться победы, несмотря на то что во втором сете подвернул голеностоп. После этого Медведев периодически прихрамывал в оставшейся части матча.
Соперником Медведева в четвертьфинале станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче четвёртого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина.
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