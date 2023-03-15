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Медведев сломил сопротивление Зверева и вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Медведев сломил сопротивление Зверева и вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса
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Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в упорной борьбе нанёс поражение немцу Александру Звереву (14-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут.

Медведев выполнил 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 17.

Отметим, что россиянин смог добиться победы, несмотря на то что во втором сете подвернул голеностоп. После этого Медведев периодически прихрамывал в оставшейся части матча.

Соперником Медведева в четвертьфинале станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче четвёртого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2023, вторник. 21:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 7
7 7 		6 5 5
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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