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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал 17-ю победу в ATP-туре подряд.

Это произошло в матче четвёртого круга «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в котором Даниил Медведев в упорной борьбе нанёс поражение немцу Александру Звереву (14-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

Серия побед Медведева (17):

Роттердам-2023 — 5 (Давидович-Фокина, ван де Зандсхулп, Оже-Альяссим, Димитров, Синнер)

Доха-2023 — 4 (Броэди, О'Коннелл, Оже-Альяссим, Маррей)

Дубай-2023 — 5 (Арнальди, Бублик, Чорич, Джокович, Рублёв)

Индиан-Уэллс-2022 – 3 (Накашима, Ивашко, Зверев).

Текущая победная серия – вторая по продолжительности в карьере Медведева. В конце 2020-го и начале 2021-го он выиграл 20 матчей подряд.