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Медведев извинился перед Зверевым после их матча в Индиан-Уэллсе

Медведев извинился перед Зверевым после их матча в Индиан-Уэллсе
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Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в упорной борьбе нанёс поражение немцу Александру Звереву (14-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

После матча, во время рукопожатия у сетки, россиянин извинился перед Зверевым за долгую паузу после первого сета.

«Извини, что я так надолго уходил. Я не специально, я не специально, правда», — сказал Медведев своему сопернику.

Напомним, после проигранного первого сета Медведев вновь высказал арбитру матча недовольство медленным хардовым покрытием корта и сказал, что «уйдёт в туалет, и ему всё равно, если он будет наказан за задержку игры, поскольку он имеет право быть таким же медленным, как этот корт».

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