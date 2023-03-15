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Медведев — о травме в матче со Зверевым: сделаю снимок и узнаю, смогу ли продолжить турнир

Медведев — о травме в матче со Зверевым: сделаю снимок и узнаю, смогу ли продолжить турнир
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Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о травме голеностопа, полученной им во время матча четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с немцем Александром Зверевым (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

«Сейчас всё в порядке, но через пару часов будет больно. Когда я подвернул ногу, то думал, что встану быстро и без проблем. Но после этого появилась боль, и я понял, что это нехорошо. Я думал, что это конец. Думал, что, по крайней мере, повредил связку и не смогу продолжать.

Мне едва ли не в первый раз в жизни тейпировали голеностоп. Но я решил попробовать. И, что удивительно, бегать было проще, чем ходить. При ходьбе я хромал, но потом нормально бегал. Я понимаю, насколько тяжело было оппоненту, но я не притворялся. Ходить мне было тяжелее, чем бегать. Когда адреналин остынет, мне станет больно. Я сделаю снимок и узнаю, смогу ли продолжить турнир», — сказал Медведев в интервью после матча.

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